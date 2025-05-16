إغراء بسهرة حمراء وبلع الطعم، ضبط 4 أشخاص منهم ساقطتين استدرجوا تاجرا لسرقته بالحوامدية

تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط فتاتين وشابين متهمين باستدراج تاجر والاستيلاء منه على مبلغ 90 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتعرف على المجني عليه عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي واتفقوا معه على إقامة سهرة حمراء، وعقب وصولهم إلى شقته بدائرة القسم وجدوه في انتظارهم، وأثناء تجهيز المجني عليه جلسات المزاج، حضر عاطلان وهما المتهمان الآخران وفتحت له أحدهما، وقاموا بالتعدي على المجني عليه وقيدوه وأجبروه على تحويل مبلغ 90 ألف جنيه من حافظة نقوده الإلكترونية ولاذوا بالفرار.

و حرر تاجر محضرًا رسميًّا يتهم فيه فتاتين بالاستيلاء منه على مبلغ 90 ألف جنيه واثنين آخرين أثناء قضاء سهرة حمراء معه داخل شقته بالحوامدية.

وباتخاذ الإجراءات القانونية تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهمين الأربعة واستعادة جزء من المبلغ وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



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