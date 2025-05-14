الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

مصرع سيدة ونجلها في حادث تصادم بالقليوبية

حادث تصادم بالقليويية،فيتو
حادث تصادم بالقليويية،فيتو

لقيت سيدة ونجلها مصرعهما في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية على  طريق كفر الجمال شبرا هارس البطيء في طوخ بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثتين إلى مستشفى قها التخصصي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصرع سيدة ونجلها في حادث تصادم بالقليوبية 


تلقي مدير أمن القليوبية اخطارا من مركز طوخ بوقوع حادث تصادم علي طريق كفر الجمال شبرا هارس البطيء  طوخ.

انتقلت الاجهزة المعنية وتبين مصرع محمد ا س  ٢٢ سنة ومقيم مدينة طوخ، والدته وفاء ع ٥٠ سنة ومقيمة مدينة طوخ وتم نقل الجثتين إلي مستشفي قها التخصصي  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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طوخ الطريق الزراعي أمن القليوبية مدير أمن القليوبية مركز طوخ مدينة طوخ

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