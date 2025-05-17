السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق هائل بعقار في العمرانية والدفع بسيارات إطفاء للسيطرة عليه

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق عقار في العمرانية، فيتو

نشب حريق هائل في الطابق الثاني من عقار سكني مكون من 9 طوابق بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية الغربية، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء  عقب تلقي مدير مباحث الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة.

وفرضت قوات الأمن بفرض كردون أمني لمنع امتداده النيران بالعقارات المحيطة وتم إخلاء السكان خوفا من امتداد الحريق الطوابق الأخرى.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق المجاورة.

وتجري الجهات المعنية التحقيقات اللازمة، حيث تم الاستماع إلى شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي بنشوب الحريق، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى الموقع.

 كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

سيدة أعمال تتهم شابا بسرقة عقد زواجهما العرفي بالعمرانية

السيطرة على حريق بمحل تجاري لبيع إطار السيارات بإمبابة

المعمل الجنائي يفحص حريق مصنع دهانات في أكتوبر

إغراء بسهرة حمراء وبلع الطعم، ضبط 4 أشخاص منهم ساقطتين استدرجوا تاجرا لسرقته بالحوامدية

القبض على مدرب كرة طائرة بناد شهير ابتز فتاة بنشر صور فاضحة

قرار بضبط وإحضار المتهم الخامس في واقعة خط الغاز بأكتوبر

التحفظ على شقيقة وزير سابق متهمة بإصابة شخص بالطريق الصحراوي

جهود مكثفة لضبط المتهم الثالث في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا من رمضان صبحي

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق مصنع أكياس في أكتوبر والتحريات تكشف السبب

المعمل الجنائي يفحص حريق مقابر سعد زغلول بالخليفة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية أمن الجيزة خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية الغربية

الأكثر قراءة

مظاهرات واستقالات وسحب شرعية، نهاية حكومة الدبيبة في ليبيا

أسوان تقترب من الخمسين، درجات الحرارة غدا السبت

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025 (0-0)

رفعت فياض يكتب: لأول مرة في مصر، كليات بعد الإعدادية لا تمنح البكالوريوس ولن تكون تابعة لأي جامعة.. تمنح شهادة "الدبلوم التكنولوجي المتقدم" بعد 5 سنوات دراسة

برا وبحرا وجوا، الكشف عن خطة ترامب لتهجير مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا

بث مباشر مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفيين 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 17 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة اللاعب الراحل آرون بوبيندزا

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لإحالة سفاح المعمورة للجنايات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 17 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية