حريق هائل بعقار في العمرانية والدفع بسيارات إطفاء للسيطرة عليه

نشب حريق هائل في الطابق الثاني من عقار سكني مكون من 9 طوابق بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية الغربية، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء عقب تلقي مدير مباحث الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة.

وفرضت قوات الأمن بفرض كردون أمني لمنع امتداده النيران بالعقارات المحيطة وتم إخلاء السكان خوفا من امتداد الحريق الطوابق الأخرى.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق المجاورة.

وتجري الجهات المعنية التحقيقات اللازمة، حيث تم الاستماع إلى شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي بنشوب الحريق، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى الموقع.

كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.