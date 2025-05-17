الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق اندلع في كابينة أمام مدينة الإنتاج بسبب ماس كهربائي

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من إخماد حريق شب داخل كابينة كهرباء أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

تلقى مدير مباحث الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة وعلى الفور انتقلت سيارة الإطفاء لمحل الواقعة وتمت السيطرة على النيران، وجار إصلاح الكابينة وإعادة الكهرباء التي انقطعت في محيط المكان بسبب الحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق حدوث ماس في كابلات الكهرباء الموجودة داخل الكابينه ما نشب عنه الحريق بدون إصابات.

 

الأمن يحررعاملا اختطفه مهندس ديكور ونجله وصديقه بالجيزة

بسمة وهبة تتهم خالد يوسف وشاليمار شربتلي بتسجيل مكالمات دون إذن والتشهير بها وسبها

حريق هائل بعقار في العمرانية والدفع بسيارات إطفاء للسيطرة عليه

سيدة أعمال تتهم شابا بسرقة عقد زواجهما العرفي بالعمرانية

السيطرة على حريق بمحل تجاري لبيع إطار السيارات بإمبابة

المعمل الجنائي يفحص حريق مصنع دهانات في أكتوبر

إغراء بسهرة حمراء وبلع الطعم، ضبط 4 أشخاص منهم ساقطتين استدرجوا تاجرا لسرقته بالحوامدية

القبض على مدرب كرة طائرة بناد شهير ابتز فتاة بنشر صور فاضحة

قرار بضبط وإحضار المتهم الخامس في واقعة خط الغاز بأكتوبر

التحفظ على شقيقة وزير سابق متهمة بإصابة شخص بالطريق الصحراوي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية أمن الجيزة الانتاج الاعلامي مباحث الجيزة

الأكثر قراءة

تعليق غريب من عمرو أديب على فوز الأهلي أمام البنك

خبير اقتصادي يكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

القبض على أب بتهمة اغتصاب ابنتيه فى مدينة 15 مايو

ذهاب نهائي الكونفدرالية، نهضة بركان يتقدم على سيمبا بثنائية في الشوط الأول

بث مباشر مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري نايل 2025 (1/1)

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

فيتو تكشف تفاصيل مغادرة الأمير تميم القمة العربية

ملوك الـ90، الأهلي يحقق فوزا مثيرا أمام البنك ويقترب من تحقيق لقب الدوري

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لشروط القبول وموعد التقديم للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج"؟ رئيس جامعة الأزهر يجيب (فيديو)

موسم الحج 2025، ما حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة؟

هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية