إخماد حريق اندلع في كابينة أمام مدينة الإنتاج بسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من إخماد حريق شب داخل كابينة كهرباء أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

تلقى مدير مباحث الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة وعلى الفور انتقلت سيارة الإطفاء لمحل الواقعة وتمت السيطرة على النيران، وجار إصلاح الكابينة وإعادة الكهرباء التي انقطعت في محيط المكان بسبب الحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق حدوث ماس في كابلات الكهرباء الموجودة داخل الكابينه ما نشب عنه الحريق بدون إصابات.

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