الجمعة 16 مايو 2025
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حوادث

سيدة أعمال تتهم شابا بسرقة عقد زواجهما العرفي بالعمرانية

سيدة أعمال تتهم زوجها
سيدة أعمال تتهم زوجها العرفي بسرقة عقد زواجهما،فيتو

تحقق قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في بلاغ تقدمت به سيدة أعمال شهيرة، ضد زوجها تتهمه فيه برفضه إثبات نسب طفلتيها التوأم بسجل المواليد، والاستيلاء منها على أصل عقد الزواج العرفي الذي عقده معها.

كما يقوم فريق بحث بجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة، للتأكد من صحة الزواج من عدمه.

وأشار المحامي إيهاب المنصوري الموكل عن الشاكية في المحضر الذي حرره بالنيابة عنها في قسم شرطة العمرانية، إلى إن موكلته كانت قد تزوجت الشاب بعقد عرفي رسمي، وأنجبت منه طفلتين توأم، لكنها فوجئت باستيلائه على أصل العقد ورفضه اتخاذ أي إجراءات قانونية لتسجيل الطفلتين، ما يعرّض مستقبلهما للخطر.

وأضاف المنصوري، أن موكلته حاولت التواصل معه وديًا لإنهاء الخلاف وتسجيل الطفلتين بشكل قانوني، لكن قابل طلبها بالسبّ والشتم ووجّه لها تهديدات صريحة بالإيذاء في حال استمرارها في مطالبته بإثبات النسب.

وجار استدعاء المشكو في حقه لمناقشته في الاتهامات الموجه له وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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البحث الجنائي الزوج العرفي قسم شرطة العمرانية الجيزة

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