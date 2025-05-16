الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائد السيارة المتسبب في حادث الطريق الأوسطي

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد سيارة تسبب في وقوع حادث تصادم 5 سيارات أعلى طريق الأوسطي، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

 

حادث الطريق الأوسطي اليوم

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الأوسطي، بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم 5 سيارات أعلى الطريق الأوسطي، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث الطريق الأوسطي اليوم حادث الطريق الاوسطي الطريق الأوسطي اليوم الطريق الاوسطي مديرية أمن الجيزة أعلى طريق الأوسطي

مواد متعلقة

مصرع شاب في حادث سير بالوادي الجديد

أسماء الضحايا في حادث محور أبو تشت بقنا

الأكثر قراءة

بعد إيداع ابن الفنان بدار رعاية، أول تعليق من والد ضحية الاعتداء من نجل محمد رمضان

انفجار شمسي قوي يضرب الأرض اليوم وخبير يكشف حجم الضرر المتوقع ويحذر هؤلاء

بحسب نص القانون، ماذا يعني الحكم بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية؟

وقع العقود، تفاصيل جلسة الخطيب مع خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للأهلي

توقعات صادمة لخبير قانوني عن مدة بقاء نجل محمد رمضان في دار الرعاية

صاحبة "الغزالة رايقة"، منة عدلي القيعي تحتفل بعقد قرانها على الفنان يوسف حشيش (صور)

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد قرار لجنة التظلمات

دفاع نجل محمد رمضان: سنطعن على قرار إيداعه دار رعاية ولهذا السبب غاب الطفل عن الجلسة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من صفعة إلى دار الرعاية.. محطات في قضية اتهام نجل محمد رمضان بالتعدي على طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية