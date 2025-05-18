مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سقوط دراجة نارية من أعلى كوبري الفنجري

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بإصابات مختلفة بأنحاء جسده، إثر سقوط دراجة نارية كانا يستقلانها من أعلى امتداد كوبري الفنجري بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وتم نقلهم للمستشفي العام، بينما تواصل الخدمات المرورية رفع آثار الحادث وفحصه من قوات البحث الجنائي للوقوف على أسبابه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثة شاب، بينما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم إيداع الجثمان في المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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