الجمعة 16 مايو 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق مصنع دهانات في أكتوبر

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق محل دهانات باكتوبر،فيتو

 يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق نشب داخل مصنع دهانات بالمنطقة الصناعية في أكتوبر، للوقوف على أسبابه، وذلك فور انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي تقوم بها عقب سيطرتها  علي الحريق

وأشارت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي امتدت الى محتويات المصنع، مما زاد من اشتعال الحريق.

وكانت قوات البحث الجنائي قامت بفرض كردون أمني حول محل البلاغ لمنع امتداد النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع دهانات بالمنطقة الصناعية في أكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومين بسيارات إطفاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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المعمل الجنائي بالمنطقة الصناعية الحريق الحماية المدنية

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