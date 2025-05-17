أخبار الحوادث اليوم: مقتل 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات.. القبض على أب بتهمة اغتصاب ابنتيه.. وضبط تونسية أخفت جثة زوجها بالملح 30 يومًا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على أب بتهمة اغتصاب بناته داخل شقته أكثر من شهر، مستغلا غياب الأم عن الشقة فى مدينة 15 مايو.

كشفت مديرية أمن القاهرة حقيقة مقطع فيديو بأحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام أحد أفراد الشرطة يستقل سيارة نقل أموال رفقة قائدها بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بالمرج وسوء معاملتهما له، وتبين أن صاحب السيارة الملاكي اعترض سيارة نقل الأموال بسيارته، وأنه نشر الفيديو خشية اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لإعاقته الحركة المرورية، وتم ضبطه.



بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة من الإعلامية بسمة وهبة، والتي تتهم فيها المخرج خالد يوسف بتهديدها وتحريض زوجته الفنانة شاليمار الشربتلي ضدها، إضافة إلى تسريب مكالمة هاتفية خاصة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أمرت النيابة العامة بحبس متهم لإعادة نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي سيدة تونسية لقيامها بالاحتفاظ بجثة زوجها العرفي طبيب شهير داخل شقتهما بمدينة 15 مايو 30 يوما بتغطية جسده بالملح لمحاولة تأخير تحلل جسده، وإخفاء نبأ وفاته، خوفًا من الملاحقة القانونية بسبب إقامتها غير الشرعية في مصر.

تأجيل محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، نظر أولى جلسات استئناف البلوجر روكي أحمد، على حكم حبسها سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة لجلسة 20 يوليو لحضور المتهمة.

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير، لاتهامه بالاستيلاء والتعدي على الحقوق لأغنية الأسد، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية لجلسة 20 يوليو المقبل.

قررت المحكمة المختصة تحديد يوم 16 يونيو المقبل، موعدًا لأول جلسات محاكمة باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف عبد الحميد بسيوني، المدرب الحالي لطلائع الجيش.

لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط باقى العناصر بحوزتهم 179 كيلو مواد مخدرة وأسلحة نارية فى محافظتى أسيوط وقنا.

حددت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر 25 مايو الجاري لنظر أولى جلسات دعوى الفنانة زينة لزيادة نفقة ومصروفات أبنائها من الفنان أحمد عز.



تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة رمضان صبحي لأداء الامتحان بدلا منه

قرر قاضي المعارضات، اليوم، تجديد حبس شاب وفرد أمن بتهمة أداء الامتحانات بمعهد للسياحة بدلا من لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستدعاء موظفين من المعهد لسماع أقوالهما.

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام فقط، ضمن أعمال تنفيذ مشروع مونوريل "وادي النيل - 6 أكتوبر".

أمرت نيابة المطرية بإيداع سيدة كانت تسير بالشارع شبه عارية المصحة النفسية والعقلية للكشف عليها وبيان مدى سلامة قواها العقلية من عدمه ثم إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية لحين الوصول إلى ذويها.

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