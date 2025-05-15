الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

حقيقة فيديو الاعتداء بالضرب على سيدة "شبه عارية" أمام مستشفى المطرية (فيديو)

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

 كشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة حقيقة مقطع فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة شبه عارية بالضرب أمام مستشفى المطرية، وتبين إنه قام بمحاولة السيطرة عليها بضربها بمضرب "ذباب بلاستيكى" لإجبارها على ارتداء ملابسها ولم يقصد إيذائها.

فيديو التعدى على سيدة شبه عارية أمام مستشفي المطرية

 رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة شبه عارية بالضرب أمام إحدى المستشفيات بالقاهرة.


وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 12 مايو الجاري، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وبمواجهته أفاد بأنه حال مشاهدته للسيدة المشار إليها ("شبه عارية" - مضطربة نفسيًا) قام بمحاولة السيطرة عليها بضربها بمضرب "ذباب بلاستيكى" لإجبارها على إرتداء ملابسها ولم يقصد إيذائها.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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