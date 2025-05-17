القبض على أب بتهمة اغتصاب ابنتيه فى مدينة 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على أب بتهمة اغتصاب بناته داخل شقته أكثر من شهر، مستغلا غياب الأم عن الشقة فى مدينة 15 مايو.

أب يغتصب بناته بمدينة 15 مايو



تلقي قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من فتاتين بتعرضهما لاعتداءات جنسية متكررة من قبل والدهما داخل الشقة تحت التهديد مستغلا غياب والدتهما.

وأضافت الفتاتان، أن الأب استغل غياب والدتهما عن الشقة ويقوم باغتصابهما تحت التهديد، وأنه استمر فى الاعتداء عليهما أكثر من شهر، وأنهما قررا تحرير شكوي ضده.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض على الأب، وبمواجهته بأقوال ابنتيه أنكر كل التهم، زاعما أنهما يختلقان الواقعة بسبب مشاكل أسرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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