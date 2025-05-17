السبت 17 مايو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة سعد الصغير بتهمة سرقة أغنية الأسد لـ20 يوليو

المطرب سعد الصغير
المطرب سعد الصغير

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير، لاتهامه بالاستيلاء والتعدي على الحقوق لأغنية الأسد، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية لجلسة 20 يوليو المقبل.

 

محاكمة سعد الصغير بتهمة سرقة أغنية الأسد

وكان المنتج شوقي السبكي تقدم ببلاغ يقول فيه إنه يمتلك وحده حق الاستغلال المالي للأغنية المعنونة باسم الأسد، والتي أصبح له وحده حق استغلالها، وذلك ثابت بموجب الشهادة الصادرة من واقع سجلات الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات، والثابت بها أن شوقي السبكي المدعى بالحق المدني، له حقوق استغلال الأغنية بكافة طرق الاستغلال ونذكر منها على سبيل المثال الحفلات، والبث التليفزيوني، والحفلات، والإنترنت.


وأضاف مقدم الدعوى، أن الشاكي وحده يتمتع بكامل حق الاستغلال للأغنية وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية إلا أن المدعى بالحق المدني فوجئ بقيام سعد الصغير وآخر بالاشتراك فيما بينهما بالاستيلاء والتعدي على هذا المصنف الفني أغنية الأسد دون وجه حق، واستغلالها تجاريا دون الحصول على إذن كتابي منه.

وقام المتهم الأول سعد الصغير بغناء الأغنية وعرضها على اليوتيوب يوم 30 مارس الماضي، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002.

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