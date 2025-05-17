السبت 17 مايو 2025
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حوادث

إيداع سيدة كانت تسير شبه عارية في المطرية المصحة النفسية والبحث عن ذويها

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة المطرية بإيداع سيدة كانت تسير بالشارع شبه عارية المصحة النفسية والعقلية للكشف عليها وبيان مدى سلامة قواها العقلية من عدمه ثم إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية لحين الوصول إلى ذويها. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة حقيقة مقطع فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة شبه عارية بالضرب أمام مستشفى المطرية، وتبين إنه قام بمحاولة السيطرة عليها بضربها بمضرب "ذباب بلاستيكى" لإجبارها على ارتداء ملابسها ولم يقصد إيذاءها.

فيديو التعدى على سيدة شبه عارية أمام مستشفي المطرية

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة شبه عارية بالضرب أمام إحدى المستشفيات بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 12 مايو الجاري، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وبمواجهته أفاد بأنه حال مشاهدته للسيدة المشار إليها ("شبه عارية" - مضطربة نفسيًا) قام بمحاولة السيطرة عليها بضربها بمضرب "ذباب بلاستيكى" لإجبارها على إرتداء ملابسها ولم يقصد إيذائها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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