السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غلق كلي لشارع 26 يوليو من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام

بسبب مشروع المونوريل..
بسبب مشروع المونوريل.. غلق كلي لشارع 26 يوليو

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام فقط، ضمن أعمال تنفيذ مشروع مونوريل "وادي النيل - 6 أكتوبر".

موعد الغلق
يبدأ الغلق اعتبارًا من السبت 17 مايو 2025 وحتى صباح الإثنين 19 مايو 2025، وذلك في الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى 6 صباحًا يوميًا.

التحويلات المرورية البديلة
وحرصًا على تيسير الحركة المرورية، تم تجهيز مسارين بديلين على النحو التالي:

المسار الأول:
القادم من كوبري 15 مايو والراغب في الوصول إلى ميدان لبنان يسلك شارع صلاح جاهين يمينًا، ثم شارع الدكتور حجازي يسارًا، ومنه إلى شارع وادي النيل يسارًا، وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار الثاني:
الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية، وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان.

ضبط 12 طن دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط 25 طن دقيق ولحوم ودواجن ومخللات مجهول المصدر في حملات رقابية بالدقهلية


خدمات مرورية مكثفة
أكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة نشر الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع اللوحات الإرشادية والمساعدات الفنية لتأمين منطقة الأعمال وضمان سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية الخدمات المرورية الحركة المرورية تحويلات المرورية شارع جامعة الدول العربية مشروع مونوريل وادى النيل مشروع المونوريل مشروع مونوريل

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام

ضبط 12 طن دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

تحرير 1178 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

القبض على عامل بمسجد بمدينة نصر بتهمة الاعتداء على أطفال

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الداخلية توضح حقيقة احتجاز محام داخل قسم شرطة بالقاهرة

ضبط بطل فيديو سرقة هاتف داخل نادٍ رياضي بالإسكندرية

ضبط متهم بالتحرش بطفلة تحمل جنسية أجنبية داخل حديقة بمدينة نصر

الأكثر قراءة

بشرى للموظفين، النواب يبدأ مناقشة قانون العلاوة والمنحة

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

هل تعيد الحكومة النظر في تعديل قانون الإيجار القديم؟

5 زعماء فقط من أصل 22 وصلوا بغداد لحضور القمة العربية

فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع

ارتفاع أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم السبت وهذا العيار يسجل 5190 جنيها

كرة اليد، تفاصيل مثيرة في مشاركة الزمالك بمونديال الأندية

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، علي مبارك ابن الدقهلية الذي قاد ثورة التعليم في مصر

شروط الحج وأركانه وأدلته من الكتاب والسنة

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بارتكاب ذنب كبير

المزيد
الجريدة الرسمية