غلق كلي لشارع 26 يوليو من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام فقط، ضمن أعمال تنفيذ مشروع مونوريل "وادي النيل - 6 أكتوبر".

موعد الغلق

يبدأ الغلق اعتبارًا من السبت 17 مايو 2025 وحتى صباح الإثنين 19 مايو 2025، وذلك في الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى 6 صباحًا يوميًا.

التحويلات المرورية البديلة

وحرصًا على تيسير الحركة المرورية، تم تجهيز مسارين بديلين على النحو التالي:

المسار الأول:

القادم من كوبري 15 مايو والراغب في الوصول إلى ميدان لبنان يسلك شارع صلاح جاهين يمينًا، ثم شارع الدكتور حجازي يسارًا، ومنه إلى شارع وادي النيل يسارًا، وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار الثاني:

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية، وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان.



خدمات مرورية مكثفة

أكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة نشر الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع اللوحات الإرشادية والمساعدات الفنية لتأمين منطقة الأعمال وضمان سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.