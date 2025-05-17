محافظ أسيوط يقرر تخصيص طابق كامل بالوحدة المحلية بأولاد إلياس لإقامة قصر ثقافة (صور)

قرر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تخصيص طابق كامل بمبنى الوحدة المحلية لقرية أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا، ليكون مقرًا دائمًا لقصر ثقافة يخدم أهالي القرية والمناطق المجاورة، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الثقافي والفني بالمناطق النائية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ أسيوط في فعاليات الحفل الثقافي "عالخير نتعاون" بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، ضمن أنشطة المسرح المتنقل والقافلة الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تجوب القرى المحرومة لتقديم عروض تثقيفية وفنية متنوعة.

حضر الحفل الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وعيون إبراهيم رئيس مركز ومدينة صدفا والدكتور جمال محمد عبدالناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي وعلي سيد وكيل وزارة العمل والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وخالد خليل المدير المالي والإداري لفرع ثقافة أسيوط، وعبير عبدالمطلب رئيس مجلس إدارة "عالخير نتعاون "والنائب مصطفى محمد سالمان عضو مجلس الشيوخ والنائب الحسيني عيسى جلال عضو مجلس النواب والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم كلمات الترحيب من عبير عبد المطلب رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور جمال عبدالناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية التي لاقت استحسان الحضور، من بينها فقرة للإنشاد الديني قدمتها فرقة قصر ثقافة صدفا، حيث أبدى المحافظ إعجابه بالأداء، ووجّه بضم الفرقة لتكون ضمن الأنشطة الرسمية لقصر ثقافة أولاد إلياس الجديد.

وسط تفاعل كبير من أهالي القرية

كما شهد الحفل عرضًا مميزًا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود سنة، والتي قدمت لوحات تراثية تعكس الفلكلور الشعبي لمحافظة أسيوط، وسط تفاعل كبير من أهالي القرية.

وخلال كلمته محافظ أسيوط نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأهالي القرية مؤكدًا أهمية نشر الوعي الثقافي والفني في القرى والنجوع، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي وتنشيط الحراك الثقافي، خاصة في المناطق الريفية مشيدًا بدور المجتمع المدني والجهات الثقافية في تقديم الدعم والمشاركة في تلك المبادرات الهادفة.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن محافظة أسيوط لن تدخر جهدًا في توفير البنية التحتية والدعم اللازم لتمكين هذه الأنشطة من الاستمرار، بما يسهم في تنمية الإنسان وبناء وعيه الوطني والثقافي.

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