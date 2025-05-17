التحقيقات تكشف لغز حريق مخبز في المرج

كشفت تحقيقات نيابة المرج حول حريق نشب فى مخبز بمنطقة عزبة النخل بدائرة القسم أن تسرب غاز وراء الحريق.

وأضافت التحقيقات أن الحريق التهم جميع محتويات المخبز ولم يسفر عن وقوع ثمة إصابات بشرية.

حريق مخبز فى المرج

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز في منطقة عزبة النخل بالمرج وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكشف أسباب الحريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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