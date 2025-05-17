مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط كميات من المخدرات والأسلحة النارية بأسيوط وقنا

لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط باقى العناصر بحوزتهم 179 كيلو مواد مخدرة وأسلحة نارية فى محافظتى أسيوط وقنا.

مقتل 3 عناصر إجرامية بأسيوط وقنا

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات.

أسلحة نارية ومخدرات

أسلحة نارية

المتهمين

حشيش

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط وقنا - محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى جنايات "اتجار بالمخدرات – قتل – سلاح نارى" - مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى جنايات "اتجار بالمخدرات - سلاح نارى - شروع فى قتل").

كما تم ضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (أكثر من 179 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، أيس، أفيون" - 11 قطعة سلاح نارى "9 بنادق آلية، رشاش جرينوف، طبنجة").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (24) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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