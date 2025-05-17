السبت 17 مايو 2025
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حوادث

محاكمة باسم مرسي بتهمة سب وقذف عبد الحميد بسيوني يونيو المقبل

باسم مرسي، فيتو
باسم مرسي، فيتو

 قررت المحكمة المختصة تحديد يوم 16 يونيو المقبل، موعدًا لأول جلسات محاكمة باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف عبد الحميد بسيوني، المدرب الحالي لطلائع الجيش.

وقال مصدر قضائي إن عبد الحميد بسيوني قد تقدم بدعوى قضائية ضد باسم مرسي، بعد ظهوره في أحد برامج البودكاست، حيث قام بنشر معلومات مغلوطة عن المدرب وأدلى بتصريحات مسيئة قد تضر بسمعته وتاريخه التدريبي. وقد اعتبر بسيوني تلك التصريحات بمثابة سبٍ في حقه، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 يُذكر أن باسم مرسي كان قد أدلى بتصريحات تليفزيونية سابقة قال فيها إن عبد الحميد بسيوني يفتقر إلى الخبرة في مجال التدريب، مضيفًا أن لاعبي فريق طلائع الجيش يستهزئون بمحاضراته وينفذون خططًا مختلفة عن تلك التي يضعها المدرب.

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الاجراءات القانونية فريق طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني طلائع الجيش لاعب الزمالك

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