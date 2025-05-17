السبت 17 مايو 2025
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حوادث

أمن القاهرة يكشف حقيقة فيديو سير فرد شرطة عكس الاتجاه بالمرج (فيديو)

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

كشفت مديرية أمن القاهرة حقيقة مقطع فيديو بأحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام أحد أفراد الشرطة يستقل سيارة نقل أموال رفقة قائدها بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بالمرج وسوء معاملتهما له، وتبين أن صاحب السيارة الملاكي اعترض سيارة نقل الأموال بسيارته، وأنه نشر الفيديو خشية اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لإعاقته الحركة المرورية، وتم ضبطه.  

 

فيديو فرد شرطة يسير عكس الاتجاه بالمرج

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو بأحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام أحد أفراد الشرطة يستقل سيارة نقل أموال رفقة قائدها بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بالمرج وسوء معاملتهما له.

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بالفحص تبين تقدم فرد الشرطة المذكور ببلاغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة ،يتضمن تضرره من أحد الأشخاص (يستقل سيارة ملاكى) لتعديه عليه بالسب بتاريخ 13 الجارى، حال استقلاله سيارة نقل أموال "معين خدمة لتأمينها" رفقة قائدها بأحد الشوارع بدائرة القسم "يتم السير فيه بالاتجاهين"، وحال قيامه وسائق سيارة نقل الأموال بمعاتبته لإعاقته الحركة المرورية بسيارته قام الأخير بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.


تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسيارة حيازته، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ونشره مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى خشية اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لإعاقته الحركة المرورية، نافيًا قيام فرد الشرطة المذكور أو قائد سيارة نقل الأموال بسوء معاملته.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.
 

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فيديو فرد أمن يسير عكس الإتجاة بالمرج فيديو فرد أمن يسير عكس الإتجاة فرد أمن يسير عكس الإتجاة بالمرج فرد أمن يسير عكس الإتجاة المرج

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