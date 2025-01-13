الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طبيب بالمعاش داخل شقة بـ15 مايو

تفاصيل غامضة في واقعة
تفاصيل غامضة في واقعة العثور على جثة طبيب بالمعاش

استمعت فريق من رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو لأقوال جيران طبيب مصري عثر على جثته داخل شقة بمدينة 15 مايو مغطاة بالملح في ظروف غامضة.


وأكد عماد رمضان، أحد جيران المتوفي، أن المتوفي كان يقيم بالشقة المواجهة له بالطابق الخامس، رفقة إحدي السيدات، والتي ادعي أنها زوجته، وأن المتوفي كان حسن السمعة، وأنه لم يلاحظ نشوب ثمة شجار بينه وبين من كانت تقطن رفقته، إلا أنه قد لاحظ عليها بعض الأفعال المريبة والتي تلخصت في اشتمامه رائحة مادة كيميائية نفاذة تشبه رائحة الغاز الطبيعي منذ حوال خمسة عشر يومًا تفوح من محل مسكن المتوفي.


وأضاف، انه حال ذهابه للاطمئنان عليهم قامت سالفة الذكر بفتح الباب بحذر، وأخبرته أنها كانت تقوم بأعمال النظافة بمادة الجاز لوجود نمل بالشقة، إلا أنه قرر بالتحقيقات أن ما اشتمه هو رائحة تشبه رائحة الغاز الطبيعي.


وقالت عائشة الحفني، إحدى جيران المتوفى، إن المتوفي، كان يقيم رفقة سالفة الذكر بالعين محل الواقعة منذ حوالي عشرة أشهر وأنها قد اشتمت ذات رائحة الغاز الطبيعي في تلك الفترة بالإضافة الى انها قد اشتمت رائحة عفن من قبل.

وأضافت انها منذ عشرة أيام ونظرًا لانقطاع خدمة مياه الشرب بالمنطقة محل سكنها قامت رفقة قاطني العقار بمليء قوارير مياه من أحد فناطيس المياه، وأنها شاهدت المدعوة / مناء بنت محمد، تقوم بملئ قارورات كلور آنذاك مما أثار الشك وربيبة بداخلها حيالها.
 


تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثة أحد الأشخاص داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعي"محمد. م. ع"، طبيب بالمعاش، عمره 70 سنة، مغطاه بملاءة بيضاء ويعلوها الكثير من الملح، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي كان يقيم في شقة رفقة المدعوة "مناء بنت محمد"، تونسية الجنسية وأن الشقة مستأجرة ملك المدعو "خالد رزق"، منذ 10 أشهر.

وبالاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية تبين عدم وجود ما يفيد زواج المتوفي من المدعوة "مناء بنت محمد".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 94 لسنة 2025 وتباشر النيابة التحقيقات.

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