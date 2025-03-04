الثلاثاء 04 مارس 2025
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حوادث

إلزام أحمد عز بزيادة نفقة توأم زينة لـ 80 ألف جنيه شهريا

الفنان أحمد عز
الفنان أحمد عز

 قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفلي الفنانة زينة التوأم إلى 80 ألف جنيه شهريا بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم ولاد رزق.


إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

كانت محكمة أسرة مدينة نصر، أصدرت سابقًا حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجلي  الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.


كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم المحامي معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر ومسلسل أبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

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محكمة الأسر الفنان أحمد عز توام الفنانة زينة

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