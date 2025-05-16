أخبار الرياضة اليوم: دفع مستحقات بو طيب وهذا موعد حل أزمة القيد بالزمالك.. 22 لاعبا في كتيبة الأحمر أمام البنك الأهلي.. المقاولون يعود للدوري الممتاز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي بدأ التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل اتخاذ الخطوات الرسمية نحو رفع إيقاف القيد خلال الأيام المقبلة.

لجنة التظلمات، أصدر شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز بيانا رسميا، تعليقا على قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة وذلك بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع إكس.

شهدت الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بفندق إقامة المدير الفني، الحديث في العديد من الملفات المهمة الخاصة بالفريق، ومن ضمن هذه الملفات أبدى ريفيرو قلقه من ضعف اللياقة البدنية لأغلب لاعبي الفريق.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مخاطبة اتحاد كرة اليد من أجل ترشح الأبيض للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، المقرر أن تقام في مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر.

انتقد محمد صلاح لاعب ليفربول جماهير الفريق بسبب تصرفهم في المباراة الأخيرة مع زميله في الفريق تريند الكسندر أرنولد.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني، في التأهل والعودة من جديد لبطولة الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط بدوري المحترفين، في إنجاز كبير يحسب لمجلس إدارة النادي بقيادة المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي الكرة.

دوري المحترفين، تأهل فريق وادي دجلة رسميا إلي الدوري الممتاز، بعد تعادله مع فريق المنصورة سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم “دوري القسم الثاني” المجموعة الأولى.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أُقيمت، مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي، انضمام الثنائي حمادة السيد، ومحمد الشافعي، بالجهاز المعاون للأبيض بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني.

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق، التي من المقرر أن تواجه فريق البنك الأهلي، غدا السبت، في المباراة التي من المقرر أن تقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء.

تسعى إدارة الكرة بالنادي الأهلي لتدعيم خط هجوم الفريق بمهاجم مصري بجانب الثنائي وسام أبو علي وجراديشار، خاصة بعد الأنباء والتقارير الصحفية التي انتشرت عن قرب رحيل وسام أبو علي وتلقيه عروض قوية للرحيل بعد مباريات كأس العالم للأندية.

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