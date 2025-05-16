الأهلي يخطط لتدعيم هجومه قبل مونديال العالم للأندية

تسعى إدارة الكرة بالنادي الأهلي لتدعيم خط هجوم الفريق بمهاجم مصري بجانب الثنائي وسام أبو علي وجراديشار، خاصة بعد الأنباء والتقارير الصحفية التي انتشرت عن قرب رحيل وسام أبو علي وتلقيه عروض قوية للرحيل بعد مباريات كأس العالم للأندية.

ووضع الأهلي ثلاثة لاعبين لاختيار أحدهم لضمه لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة لتدعيم الهجوم وهم بالترتيب كالتالي:

1 - مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي حيث يسعى الأهلي لاستغلال عدم مشاركة اللاعب بانتظام مع فريقه بالدوري الفرنسي ورغبته في العودة لمصر وحدثت مفاوضات بين اللاعب ومحمود الخطيب للتعاقد معه.

2 - اسامه فيصل لاعب فريق البنك الأهلي والذي يسعى الأهلي لحسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء بعد تألقه اللافت للنظر مع فريقه واستمرار تواجده بصفوف المنتخب.

3 - عمرو ناصر لاعب فاركو والذي يسعى الأهلي للتعاقد معه في حال فشل التعاقد مع مصطفى محمد وبعده أسامه فيصل

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويختتم النادي الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة البنك الأهلي غدا السبت فى الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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