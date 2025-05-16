الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

عمرو أدهم: دفعنا مستحقات خالد بو طيب وهذا موعد حل أزمة القيد

عمرو أدهم عضو مجلس
عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

 أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي بدأ التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل اتخاذ الخطوات الرسمية نحو رفع إيقاف القيد خلال الأيام المقبلة.

 

موعد حل أزمة وقف قيد الزمالك 

 وقال عضو المجلس في تصريح للمركز الإعلامي بالنادي: "أطمئن جماهير الزمالك بأن رفع إيقاف القيد مسألة وقت فقط لا غير، خاصة بعدما قام النادي اليوم بتحويل مبلغ ٩٨٣ ألف يورو، قيمة المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب، وبذلك يكون مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قام بسداد مبلغ يزيد عن ٢.٥ مليون يورو، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي".

 

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 وأضاف عمرو أدهم: "نادي الزمالك كان على تواصل مع المحامي الفرنسي للاعب خالد بوطيب خلال الأيام الماضية لإخطاره بقيام النادي بإجراءات سداد مستحقات اللاعب، ويعمل النادي حاليًا على إخطار "فيفا" بإنهاء سداد مستحقات بوطيب، ومع سداد مستحقات البرتغالي باتشيكو، المدرب السابق للزمالك، خلال الأيام المقبلة، سنكون أغلقنا هذين الملفين بشكل نهائي، والحصول على الإخطار النهائي من "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد مطلع الشهر المقبل".

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