محمد صلاح ينتقد جماهير ليفربول، ويؤكد: يجب أن يخشانا الجميع

انتقد محمد صلاح لاعب ليفربول جماهير الفريق بسبب تصرفهم في المباراة الأخيرة مع زميله في الفريق تريند الكسندر أرنولد.

صلاح يدافع عن أرنولد

وتعرض أرنولد لصافرات استهجان من قبل العديد من جماهير ليفربول بسبب رحيله عن الفريق نهايه الموسم.

وقال محمد صلاح في تصريحات في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس عن أرنولد: "يستحق أفضل وداع، لقد قدم الكثير للمدينة والنادي. أعتقد أن الجماهير كانت قاسية معه، لم يستحق ذلك. يستحق أن يعامله الجمهور بأفضل طريقة ممكنة."

كما أضاف: "أعتقد أن التوقع بعدم الفوز هذا الموسم هو مشكلة، ويجب أن تتغير. مع نوعية اللاعبين الذين نملكهم، ومع الجماهير التي تدعمنا، أعتقد أن خسارة ليفربول يجب أن تكون مفاجأة، وليس العكس."

وتابع: "لا يجب أن يكون الحد الأقصى لما يسمعه الجمهور في كل موسم هو 'سنعود الموسم القادم' أو 'أعطينا كل شيء هذا الموسم'. يجب أن يتغير كل هذا. ويجب أن نذهب إلى آخر مباراة في الموسم مع جماهيرنا لنقول لهم شكرًا، وأفضل طريقة لفعل ذلك أن يكون معنا لقب كبير."

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