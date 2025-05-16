22 لاعبا بقائمة الشياطين الحمر لمواجهة البنك الأهلي الحاسمة

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق، التي من المقرر أن تواجه فريق البنك الأهلي، غدا السبت، في المباراة التي من المقرر أن تقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، مصطفى العش، اكرم توفيق، اشرف داري، علي معلول، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية،عمرة السولية، محمد مجدي افشه، كريم وليد نيدفيد، امام عاشور، عمر الساعي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، اشرف بن شرقي، وسام ابو علي، نيس جراديشار

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويختتم النادي الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة البنك الأهلي غدا السبت فى الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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