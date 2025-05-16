الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

وادي دجلة يتعادل مع المنصورة ويتأهل للدوري الممتاز

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تأهل فريق وادي دجلة رسميا إلي الدوري الممتاز، بعد تعادله مع فريق المنصورة سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم “دوري القسم الثاني” المجموعة الأولى. 

وحسم وادي دجلة تأهله رسميا إلى الدوري الممتاز، بعد وصوله للنقطة 75، وقبل جولتين من نهاية المسابقة. 

ويعود دجلة للدوري الممتاز بعد 4 مواسم من هبوطه في موسم 2020- 2021. 

شروط ونظام دوري المحترفين 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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وادي دجلة الدوري الممتاز دوري المحترفين لكرة القدم دوري المحترفين دوري القسم الثاني

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