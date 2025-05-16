المقاولون يعود للدوري الممتاز بعد موسم واحد بدوري المحترفين

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني، في التأهل والعودة من جديد لبطولة الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط بدوري المحترفين، في إنجاز كبير يحسب لمجلس إدارة النادي بقيادة المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي الكرة .

وفاز المقاولون علي السكة الحديد 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الأخير ضمن الجولة الـ 36 من دوري المحترفين.



وأحرز إبراهيم القاضي هدف المقاولون الاول في أحداث الشوط الأول ، وأضاف حازم أبوسنة الهدف الثاني بالشوط الثاني، ليرفع المقاولون رصيده إلي 76 نقطة ، ويضمن رسميا التأهل للدوري الممتاز قبل جولتين من خط النهاية.



وبدأ المقاولون مباراة السكة الحديد بتشكيل مكون من محمود ابوالسعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وإبراهيم القاضي وأمير عابد وجوزيف أوشايا وعبدالرحمن أكمل ومصطفي جمال ومحمد عنتر وعبدالرحمن سمانة وجواكيم أوجيرا وحازم أبوسنة.

وضمت دكة البدلاء محمود الحضري وحسن حسين وعمرو بركات وحسين البدري ومحمد هاني تريكا ومصطفي صبحي ومحمد رضا واسلام مجدي وتشارلز باساي.

ويعد المقاولون ثالث الأندية المصرية تتويجا بالبطولات بعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتوج بدرع الدوري المصري في موسمه الخامس فقط بعد تواجده في دوري الأضواء والشهرة.



وحقق المقاولون بطولة الدوري المصري الممتاز مرة واحدة 1982، وتوج بكأس مصر 3 مرات أعوام: (1990, 1995, 2004)، وحصد السوبر المصري مرة واحدة عام 2004.

كما نجح ذئاب الجبل في التتويج بـ 3 بطولات لمسابقة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أعوام: (1982، 1983، 1996).

وحصد ذئاب الجبل لقب الوصيف ببطولة كأس السوبر الأفريقي عام (1997)، وكذلك كأس العرب أبطال الكؤوس في عام (1991).

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