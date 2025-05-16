خوسيه ريفيرو يبدي قلقه من ضعف لياقة لاعبي الأهلي البدنية

شهدت الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بفندق إقامة المدير الفني، الحديث في العديد من الملفات المهمة الخاصة بالفريق، ومن ضمن هذه الملفات أبدى ريفيرو قلقه من ضعف اللياقة البدنية لأغلب لاعبي الفريق.

وأكد المدير الفني الإسباني إنه يتابع الفريق جيدًا منذ فترة وأن أكثر ما لفت نظره هو الضعف اللافت للنظر في لياقة أغلب لاعبي الفريق.

كما أشاد ريفيرو بقدرات اللاعب كريم الدبيس، مؤكدا انه لاعب شاب، ويمتلك إمكانيات جيدة وقابل للتطور، وأنه قادر على ذلك رفقة جهازه المعاون.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويختتم النادي الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة البنك الأهلي غدا السبت فى الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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