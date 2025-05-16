أول تعليق من إكرامي على قرارات لجنة التظلمات

لجنة التظلمات، أصدر شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز بيانا رسميا، تعليقا على قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة وذلك بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع إكس.

شريف إكرامي

وكتب إكرامي: "قرار لا يحتاج خبير ليكشف عواره، ولا اللائحة محتاجة متخصص علشان يوضح ثغراتها.. المشهد مكشوف والتجميل مبقاش ينفع. ارتعاش اللوائح وتفصيل القرارات أصبح جزءا أصيلا من ثقافة المنظومة وسببا أساسيا في تدهورها.. وعشان نقدر نبني منظومة تحترم نفسها وتتطور، ثبات القرار واستقلالية القواعد من أي عوامل خارجية هو حجر الأساس".

وقال: "وسط الارتباك ده، بيظهر نوع تاني من الخطر، بيظهر ناس بتقبل الظلم والتدليس لما يكون في مصلحتها وبتجتهد في اختراع مبررات عشان تمحي بيها شعورها بالذنب، وده للأسف بيكشف التناقض بين قيّمهم وأفعالهم، بس التبرير عمره ما بيمحي الحقيقة بالعكس ساعات بيعرّيها أكتر خصوصًا لما نكون قدام حالة تدليس واعي ومتعمد، وده أخطر من الكذب، لأنه بيغّلف الباطل بقناع المنطق ويوهمك ان الغلط صح".

وأضاف: "وكالعادة، هيتحول الجدل من مناقشة قرار مشوّه لتبادل اتهامات، وتخوين، وتشويه كل صوت مختلف، وكأن المشكلة مش في القرار، لكن في اللي بينتقده.. وعمومًا الكورة زيها زي الدنيا،قيم الناس الحقيقية بتبان فيها وقت الاختبار. في النهاية كامل احترامي لكل من اختار ضميره قبل انتمائه لأن الحق ما بقاش بيتقال مش عشان الناس نسيته، بس عشان بقوا خايفين يدفعوا تمنه".

رد فعل عاجل من الزمالك بعد قرار لجنة التظلمات بشأن القمة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الاعتراض رسميًا على قرار لجنة التظلمات، وتقديم شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للحصول على كامل حقوقه وتطبيق اللائحة بشكل صحيح بشأن لقاء القمة الأخير، والذي شهد واقعة انسحاب مكتملة الأركان، مما كان يتطلب خصم ٣ نقاط من الفريق المنسحب، لتُضاف إلى ٣ نقاط أخرى بعد اعتبار الزمالك فائزًا ٣/صفر.

ويأتي قرار مجلس إدارة الزمالك عقب القرار الصادر من لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم بشأن التظلم المقدَّم من النادي ضد قرار مجلس إدارة الرابطة بتعديل العقوبات السابق صدورها بشأن مباراة القمة، في مخالفة صارخة لكافة مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة الرياضية.

وأكد نادي الزمالك أنه لن يتهاون مطلقًا في الحفاظ على كافة حقوق النادي، واتخاذ كل ما يلزم سعيًا لتطبيق اللوائح بشكل عادل بين جميع الأندية.

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

وأصدرت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، قرارها النهائي في أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وجاء القرار باعتبار الأهلي مهزوما 0/3 وتحمله للغرامات المالية، واعتماد قرار الرابطة الذي صدر يوم 30 مارس الماضي، وبالتالي عدم خصم 3 نقاط أخرى من النادي الأهلي في نهاية الدوري الممتاز.

ورأت لجنة التظلمات أنه لا يجوز الاستئناف على قرارات رابطة الأندية.

وكانت قد أرسلت رابطة الأندية حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات أمس الأربعاء.

كما أرسلت رابطة الأندية، إلى لجنة التظلمات، حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرًا أمام الزمالك ٣-٠ وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.