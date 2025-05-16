أخبار الحوادث اليوم: الداخلية توضح حقيقة احتجاز محام داخل قسم شرطة بالقاهرة، إحالة سفاح المعمورة محبوسًا إلى الجنايات، سيدة أعمال تتهم شابا بسرقة عقد زواجهما العرفي بالعمرانية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الداخلية توضح حقيقة احتجاز محام داخل قسم شرطة بالقاهرة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز محام داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة أثناء تأديته عمله.
إحالة سفاح المعمورة محبوسًا إلى محكمة الجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتَين بجنايتَي خطف بالتحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.
والد ضحية الاعتداء من نجل محمد رمضان يكشف حقيقة وجود مفاوضات للتصالح
في تطور جديد بقضية التعد على طفل من قبل نجل الفنان محمد رمضان، وبعد الحكم بإيداع نجل الفنان إحدى دور الرعاية، وترددت أنباء عن محاولات تصالح محمد رمضان مع أسرة الضحية، ولكن والد الضحية كشف عكس ذلك.
سيدة أعمال تتهم شابا بسرقة عقد زواجهما العرفي بالعمرانية
تحقق قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في بلاغ تقدمت به سيدة أعمال شهيرة، ضد زوجها تتهمه فيه برفضه إثبات نسب طفلتيها التوأم بسجل المواليد، والاستيلاء منها على أصل عقد الزواج العرفي الذي عقده معها.
على مساحة 400 متر، المعمل الجنائي يعاين حريق مصنع دهانات مائية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب مصنع دهانات مائية بالمنطقة الصناعية في أكتوبر، والذي اندلع صباح اليوم الجمعة دون وقوع خسائر في الأرواح.
حبس فتاتين وشابين بتهمة استدراج شاب وسرقة 90 ألف جنيه في الحوامدية
قررت جهات التحقيق حبس فتاتين وشابين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم باستدراج شاب إلى شقة سكنية وسرقة مبلغ 90 ألف جنيه منه تحت التهديد.
غدا، نظر استئناف البلوجر روكي أحمد على حكم حبسها سنة مع إيقاف التنفيذ
تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، غدا السبت، أولى جلسات استئناف البلوجز روكي أحمد، على حكم حبسها سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة.
أمن القاهرة يكشف ملابسات مصرع فتاة داخل مصعد بالمعادي
كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على جثمان فتاة فى العقد الثاني من عمرها داخل مصعد عقار بـمنطقة المعادي، وتبين إنه عندما استقلت الفتاة المصعد من الطابق ال12 سقط بها فجأة، مما أسفر عن وفاتها فى الحال.
إخماد حريق اندلع في محل لقطع غيار السيارات بمدينة السلام
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل محل قطع غيار السيارات بمدينة السلام دون وقوع أي إصابات.
ضبط متهم بالتحرش بطفلة تحمل جنسية أجنبية داخل حديقة بمدينة نصر
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل لقيامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أثناء لهوها داخل حديقة عامة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
بقيمة 5 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.
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