على مساحة 400 متر، المعمل الجنائي يعاين حريق مصنع دهانات مائية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب مصنع دهانات مائية بالمنطقة الصناعية في أكتوبر، والذي اندلع صباح اليوم الجمعة دون وقوع خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق وتصاعد أدخنة كثيفة من منشأة صناعية. وعلى الفور، تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء بقيادة نائب مدير الحماية المدنية، بالتنسيق مع مأمور القسم.

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت داخل مصنع تابع للشركة المصرية الألمانية على مساحة 6 آلاف متر، وتم حصرها داخل مبنى إداري بمساحة 400 متر مربع "جمالون".

رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد، فيما يواصل خبراء المعمل الجنائي أعمال الفحص لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

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