الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق يلتهم هنجر مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في أكتوبر

حريق أرشيفية
حريق أرشيفية

اندلع حريق، مساء اليوم، داخل هنجر مصنع لتصنيع الأكياس البلاستيكية بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر، حيث امتدت ألسنة اللهب على مساحة كبيرة بلغت نحو 500 متر.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق ومحاصرته قبل امتداده للمصانع المجاورة.

الإبلاغ والتحرك السريع

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع النيران داخل أحد المصانع، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الموقع لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين.

أخبار الحوادث اليوم: مصرع وإصابة 6 أشخاص في حريق الدقهلية.. مدرس يتحرش بطالبات مدرسة بالإسكندرية.. وطعن سفاح التجمع على حكم إعدامه 15 مارس المقبل

محافظ الدقهلية يطمئن على مصابي حريق شربين بمستشفى المنصورة الدولي (صور)

لا خسائر بشرية

وأفادت المعاينة الأولية بعدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الحريق، في حين لا تزال النيران مشتعلة في بعض أجزاء الهنجر، وتواصل فرق الإطفاء أعمالها لمحاصرة الحريق ومنع تجدد الاشتعال.

تحقيقات جارية

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق، ومعرفة مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكياس البلاستيكية الحماية المدنية المنطقة الصناعية النيابة العامة اندلع حريق اندلع حريق هائل تصنيع الأكياس البلاستيكية غرفة عمليات النجدة قوات الحماية المدنية

مواد متعلقة

تفاصيل استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

أخبار الحوادث اليوم: مصرع وإصابة 6 أشخاص في حريق الدقهلية.. مدرس يتحرش بطالبات مدرسة بالإسكندرية.. وطعن سفاح التجمع على حكم إعدامه 15 مارس المقبل

حملة أمنية في أسوان تضبط 6 قطع سلاح وتنفذ 815 حكما قضائيا

حملة أمنية في أسيوط تضبط 22 قضية مخدرات وتنفذ 501 حكم قضائي

أمن المنافذ يحرر 37 قضية متنوعة من بينها جلب مخدرات وتزوير مستندات

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

رادار المرور يلتقط 705 مخالفات تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

18 طعنة وجثة في المصرف.. جريمة تهز قرية ميت حبيش بالغربية.. مقتل صاحب محل أدوات منزلية بسبب الطمع

الأكثر قراءة

تفاصيل استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الأسباني 2025

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

القبض على سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع الخامس

باستخدام 40 قنبلة خارقة للتحصينات، مزاعم عبرية حول عملية السرداب لاغتيال أبو عبيدة ومحمد السنوار

بعد الزلزال، البحوث الفلكية: لا نتوقع حدوث تسونامي في البحر المتوسط

تقلبات حادة وسريعة، الأرصاد تكشف قصة العاصفة شيماء

مدرس يتحرش بطالبات مدرسة صناعية داخل سنتر تعليمي بالإسكندرية

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

تفسير رؤية التاج فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

موسم الحج 2025، ما حكم الشك في عدد أشواط الطواف؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية