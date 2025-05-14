حريق يلتهم هنجر مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في أكتوبر

اندلع حريق، مساء اليوم، داخل هنجر مصنع لتصنيع الأكياس البلاستيكية بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر، حيث امتدت ألسنة اللهب على مساحة كبيرة بلغت نحو 500 متر.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق ومحاصرته قبل امتداده للمصانع المجاورة.

الإبلاغ والتحرك السريع

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع النيران داخل أحد المصانع، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الموقع لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين.

لا خسائر بشرية

وأفادت المعاينة الأولية بعدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الحريق، في حين لا تزال النيران مشتعلة في بعض أجزاء الهنجر، وتواصل فرق الإطفاء أعمالها لمحاصرة الحريق ومنع تجدد الاشتعال.

تحقيقات جارية

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق، ومعرفة مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

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