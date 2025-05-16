الجمعة 16 مايو 2025
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حوادث

حبس فتاتين وشابين بتهمة استدراج شاب وسرقة 90 ألف جنيه في الحوامدية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قررت جهات التحقيق حبس فتاتين وشابين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم باستدراج شاب إلى شقة سكنية وسرقة مبلغ 90 ألف جنيه منه تحت التهديد.

 

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الحوامدية بلاغا من شاب أفاد فيه بتعرفه على فتاتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتفاقه معهما على قضاء سهرة داخل شقة بدائرة القسم.

 

وبمجرد دخوله الشقة، فوجئ الشاب بحضور شابين قيداه وأجبراه على تحويل 90 ألف جنيه من حافظة نقوده الإلكترونية، مقابل عدم فضحه أو تصويره في أوضاع محرجة.

 

بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث الحوامدية من ضبط المتهمين الأربعة، واستعادة جزء من المبلغ المالي، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

 

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