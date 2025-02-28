بعد تبرئتها من تسهيل الدعارة، موعد الحكم في استئناف روكي أحمد بالاعتداء على القيم الأسرية

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 17 مايو المقبل، للطعن على الحكم الصادر ضد عارضة الأزياء روكي أحمد، بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وكفالة وغرامة مائة ألف جنيه، في اتهامها بـ"الاعتداء على قيم الأسرة المصرية".

كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت ببراءة روكي أحمد من الاتهامات المتعلقة بتسهيل الدعارة والآداب، إلا أنها أصدرت بشكل مخفف حكمًا في ما يتعلق بالمساس بـ"قيم الأسرة المصرية"، مستندة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي وصفها الدفاع بأنها مادة تحمل نصوصًا غير دستورية.

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