تفاصيل ندوة الداخلية حول الترابط الأسري ودوره في دعم الأمن المجتمعي

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان «الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي»، وذلك بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة، في إطار جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي وتأكيد دور الأسرة في بناء مجتمع آمن ومستقر.

«الداخلية» تنظم ندوة حول الترابط الأسري ودوره في دعم الأمن المجتمعي

وشهدت الندوة حضور عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الدينية والأكاديمية، إلى جانب طلاب كلية الشرطة، ولفيف من قادة الفكر والإعلام وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

واستُهلت الندوة بعرض فيلم تسجيلي وثق جهود وزارة الداخلية في حماية الأسرة المصرية، من خلال إداراتها المختصة مثل إدارة رعاية الأحداث والرعاية اللاحقة، وما تقدمه مراكز الإصلاح والتأهيل في هذا السياق.

الجلسة الأولى.. أبعاد وتحديات

وجاء ذلك تحت عنوان «الترابط الأسري وحماية الأسرة.. الأبعاد والتحديات»، أُديرت الجلسة الأولى للندوة بواسطة الإعلامية هناء السمري، نائب رئيس قناة صدى البلد، والتي شارك بها نخبة من المتحدثين اللواء أشرف إدريس، مدير مباحث رعاية الأحداث، استعرض جهود وزارة الداخلية في حماية الأطفال من الجنوح والانحراف، الدكتورة منى الحديدي، أستاذ الاجتماع الأسري بجامعة حلوان، تناولت التحديات المعاصرة التي تواجه الأسر المصرية، السيناريست مدحت العدل تحدث عن دور الفن والدراما في ترسيخ القيم الأسرية، الدكتورة رشا الجندي، مدرس الصحة النفسية، أكدت على أهمية الصحة النفسية للوالدين في الاستقرار الأسري، الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أبرز دور الأزهر الشريف في نشر قيم التماسك الأسري، القس أنطونيوس صبحي، كاهن كنيسة مارجرجس بالمنيل، شدد على دور الكنيسة المصرية في توعية الأسر، الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس القومي للمرأة، تحدثت عن دور المجلس في تمكين المرأة وتحقيق التوازن داخل الأسرة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية في الاهتمام بالمكون الأسري كحجر أساس للأمن المجتمعي، من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة وممثلي المجتمع المدني.

اللواء أشرف إدريس: حماية الأطفال من الجنوح والاستغلال أولوية في منظومة الأمن الاجتماعي

وأكد اللواء أشرف إدريس، مدير الإدارة العامة لرعاية الأحداث، خلال مشاركته في ندوة وزارة الداخلية التي أقيمت تحت عنوان «الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي»، أن حماية الأطفال من الجنوح والاستغلال تمثل أولوية قصوى ضمن استراتيجية وزارة الداخلية، مشددًا على أن الطفل يُعد في "حالة خطر" متى ما تعرّض أمنه أو صحته أو حياته لأي تهديد.

وأوضح اللواء إدريس أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين:

المحور الأمني:

يتضمن تنفيذ حملات أمنية مستمرة لمكافحة استغلال الأطفال، خاصة في أعمال التسول، إلى جانب رصد الأنشطة الإجرامية التي تستغلهم، والتعامل السريع مع بلاغات الأطفال المفقودين أو ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المحور الاجتماعي:

يشمل إعداد دراسات دورية لفهم أسباب جنوح الأطفال، وتفعيل دور الشرطة النسائية في التعامل الإنساني معهم، مع تخصيص أماكن احتجاز مستقلة للأطفال تفصلهم عن البالغين، والتعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن برامج تأهيلية مخصصة للأطفال المودعين بمؤسسة رعاية الأحداث بالمرج.

وأشار اللواء إدريس إلى أن الإدارة العامة لرعاية الأحداث تتعامل باحترافية وسرعة مع البلاغات التي تتعلق بتعرض الأطفال للخطر أو الاستغلال، مشيدًا بالدور المؤهل لضباط الإدارة في حماية الأطفال وضمان عدم تأثرهم سلبًا بالإجراءات القانونية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز منظومة الأمن المجتمعي من خلال حماية النشء والأسرة المصرية، والتكامل مع مؤسسات الدولة لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة.

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