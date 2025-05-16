تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل لقيامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أثناء لهوها داخل حديقة عامة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

ضبط متهم بالتحرش بطفلة تحمل جنسية أجنبية داخل حديقة بمدينة نصر

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من أحد الأشخاص – يحمل جنسية أجنبية – أفاد فيه بتعرض نجلته للتحرش من قبل أحد الأشخاص أثناء تواجدها بإحدى الحدائق العامة بالمنطقة.

ضبط متهم بالتحرش بطفلة تحمل جنسية أجنبية داخل حديقة بمدينة نصر

وعلى الفور، بدأت فرق البحث فحص البلاغ، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهته بما نُسب إليه، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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