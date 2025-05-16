إخماد حريق اندلع في محل لقطع غيار السيارات بمدينة السلام

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل محل قطع غيار السيارات بمدينة السلام دون وقوع أي إصابات.



حريق محل قطع غيار السيارات بالسلام

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل محل قطع غيار السيارات بمنطقة الحرفيين خلف المسجد الكبير بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات وإخماده.



وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل محل قطع غيار السيارات منفصل غير تابع لعقار سكني، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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