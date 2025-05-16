الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية توضح حقيقة احتجاز محام داخل قسم شرطة بالقاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز محام داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة أثناء تأديته عمله.

الداخلية توضح حقيقة احتجاز محام داخل قسم شرطة بالقاهرة

 أوضحت وزارة الداخلية حقيقة الواقعة، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة للحدث.

 

الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 40% حتى هذا الموعد

تفاصيل ندوة الداخلية حول الترابط الأسري ودوره في دعم الأمن المجتمعي

و بالفحص، تبين أنه بتاريخ اليوم 16 مايو وقعت مشاجرة بين طرفين، أحدهما محامٍ، على خلفية خلافات مع الشركة التي يتولى المحامي المذكور الوكالة القانونية عنها، وأسفرت المشاجرة عن إصابة الطرفين بعد تبادلهما الاعتداء.

وأضافت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، دون وجود شبهة احتجاز تعسفي لأي طرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية احتجاز تعسفي النيابة العامة وزارة الداخلية مشاجرة بين طرفين مشاجرة

مواد متعلقة

ضبط بطل فيديو سرقة هاتف داخل نادٍ رياضي بالإسكندرية

ضبط متهم بالتحرش بطفلة تحمل جنسية أجنبية داخل حديقة بمدينة نصر

ضبط 19 طن دقيق مهرب في حملات تموينية على المخابز

بقيمة 5 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

تحرير 952 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة

ضبط 119 كيلو مخدرات و64 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بالقليوبية

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري

الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 40% حتى هذا الموعد

الأكثر قراءة

خوسيه ريفيرو يبدي قلقه من ضعف لياقة لاعبي الأهلي البدنية

الداخلية توضح حقيقة احتجاز محام داخل قسم شرطة بالقاهرة

أول تعليق من إكرامي على قرارات لجنة التظلمات

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة لصالح المصريين

التفاصيل الكاملة لأزمة جهاز ريفيرو في الأهلي

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل

ذروة الموجة الحارة، تحذير عاجل من طقس السبت

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الجمعة 16 مايو 2025

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مبابي يكتب التاريخ في موسمه الأول بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

دعاء الجمعة لرد الضال وعودة الأشياء المفقودة

تفسير حلم سماع تكبيرات العيد في المنام وعلاقته بزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية