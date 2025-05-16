كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز محام داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة أثناء تأديته عمله.

الداخلية توضح حقيقة احتجاز محام داخل قسم شرطة بالقاهرة

أوضحت وزارة الداخلية حقيقة الواقعة، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة للحدث.

و بالفحص، تبين أنه بتاريخ اليوم 16 مايو وقعت مشاجرة بين طرفين، أحدهما محامٍ، على خلفية خلافات مع الشركة التي يتولى المحامي المذكور الوكالة القانونية عنها، وأسفرت المشاجرة عن إصابة الطرفين بعد تبادلهما الاعتداء.

وأضافت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، دون وجود شبهة احتجاز تعسفي لأي طرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.