أمن القاهرة يكشف ملابسات مصرع فتاة داخل مصعد بالمعادي

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على جثمان فتاة فى العقد الثاني من عمرها داخل مصعد عقار بـمنطقة المعادي، وتبين إنه عندما استقلت الفتاة المصعد من الطابق ال12 سقط بها فجأة، مما أسفر عن وفاتها فى الحال.

وأضافت، أن الوفاة طبيعية لا توجد اى شبهة جنائية فى الواقعة.

مصرع فتاة داخل مصعد عقار بالمعادي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على فتاة داخل مصعد عقار بمنطقة المعادي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تحمل الجنسية اليمنية فى بداية العقد الثالث من عمرها داخل مصعد عقار، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقول شهود عيان، تبين إنه الفتاة استقلت الفتاة المصعد من الطابق ال12 وعند نزول المصعد بها سقط بها فجأة مما اسفر عن وفاتها فى الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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