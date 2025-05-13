الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف لحظة اقتحام معرض سيارات والاعتداء على صاحبه ببين السرايات

لحظة اقتحام مسجلين
لحظة اقتحام مسجلين لمعرض سيارات في الدقي،فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط 3 متهمين بارتكاب واقعة الاعتداء على صاحب معرض سيارات، بمنطقة بين السرايات في دائرة قسم شرطة الدقي.

وشكلت الأجهزة فريق بحث وذلك فور قيام المجني عليه بتحرير محضر رسمي يفيد  بتعرضه للاعتداء من قِبل ثلاثة أشقاء.

وقال المجني عليه إنه فوجئ بالمتهمين يقتحمون عليه معرضه وقاموا بالاعتداء عليه محدثين إصابته بجروح وكدمات بمختلف أنحاء جسده في محاولة منهم لفرض السيطرة وإجباره على الخضوع لهم بالقوة، ودفع اتاوة لهم.

واستند الشاكي لفيديو مصور للمتهمين لحظة اقتحام المعرض والاعتداء عليه التقطته كاميرات المراقبة الموجودة داخل وخارج المعرض.
 

وبالفحص تبين أن المتهمين  لهم سجل إجرامي حيث سبق حبسهم في واقعة شهيرة تعود لعام 2018، حين الاعتداء على الفنان حاتم جميل وتسببوا في إصابة شقيقه بجروح بالغة، وتم ضبطهم آنذاك وتقديمهم للمحاكمة، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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اجهزة البحث الجنائي قسم شرطة الدقى كاميرات المراقبة

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