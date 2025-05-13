ماس كهربائي وراء حريق كرفانات للعمال في كمبوند بأكتوبر

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق شب داخل كرفانات مخصصة لإقامة العمال بأحد الكمبوندات السكنية خلف مقر النايل سات بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، للوقوف على أسبابه، عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وأشارت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا بشاحن تليفون وراء الحريق.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجمع المعلومات للوقوف على ملابسات الحادث الذي أسفر عن إصابة شخصين بكسور أثناء التدافع في محاولتهما الهروب من النيران، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حريق بكرفانات داخل كمبوند.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء الكمبوند.

وأفادت المعاينة الأوليّة بأن الحريق نشب داخل منطقة إقامة العمال، وخلّف حالة من الذعر دفعت بعضهم للقفز من النوافذ هربًا من الأدخنة،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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