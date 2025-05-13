الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

ضبط عاطلين أثناء محاولة بيع مصوغات مسروقة من نائبة برلمانية

سرقة مجوهرات، فيتو
سرقة مجوهرات، فيتو

تمكنت قوات الأمن من ضبط عاطلين متهمين بسرقة مصوغات ذهبية ملك نائبة بمجلس النواب، أثناء محاولتهما بيع جزء من المسروقات في محل مصوغات بمنطقة باب الشعرية.

وكانت النائبة قامت بتحرير محضر بسرقة مصوغاتها الذهبية واتهمت طليقها السابق، بسرقة المصوغات من داخل منزلها بحدائق الأهرام.

وجار التحقيق مع طليق النائبة، والمتهمين المضبوطين لمعرفة كيفية حصولهما على المصوغات الذهبية.

كما تواصل قوات المباحث جمع التحريات والمعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة والتحفظ عليها للوقوف على حقيقة الواقعة.

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قوات مباحث الجيزة بمجلس النواب باب الشعرية

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