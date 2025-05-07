تامر حسني يجهز مفاجأة لجمهوره في حفله المقبل

يستعد النجم تامر حسني ، لإحياء حفل غنائي، 23 مايو الجاري، حيث من المتوقع أن يشهد حضورا كبيرا، خاصة أنها تحمل مفاجآت من نجم الجيل للمرة الأولى.

حفل تامر حسني

ويقدم تامر حسني خلال حفله المقبل أغنية من أغانيه الشهيرة وسيقدمها بطريقة الراب، وترك حرية الاختيار للجمهور ما بين أغنيتين وهما “أنا ولا عارف” و"يا بنت الأيه".

ومن ناحية أخري كان تامر حسني كان تصدر التريند مؤخرا عقب سقوط إستاند إضاءة علي بعض الجمهور أسفر عن وجود إصابات وذلك قبل فقرته الغنائية ضمن المؤتمر الطبي الدولي والذي أقيم يوم 26 إبريل الماضي بقصر البارون

وتمنى النجم تامر حسني الشفاء للمصابين بسبب سقوط استاند إضاءة قبل إحيائه لفقرته الغنائية ضمن المؤتمر الطبي الدولي الذي أقيم السبت 26 إبريل في قصر البارون.

وقال تامر حسني عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: "إن الحفل ليس حفله، بل هو مجرد فقرة، وكتب: "بالنسبة للمؤتمر الطبي الدولي، أنا كنت مدعوًا للغناء ضمن أحد فقرات المؤتمر، يعني ماسمهاش حفلة تامر حسني، اسمه مؤتمر طبي، ولأنه مؤتمر طبي فأكيد لا تنظيمي ولا مسرحي".



واختتم تامر حسني : “وأصلا مكنتش غنيت، وكان فاضل على غنائي ساعتين، والأهم إني بتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين وربنا يحفظ الجميع

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