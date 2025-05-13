الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

تحويلات مرورية بالطريق الإقليمي في الجيزة بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالزيوت

تحويلات مرورية في
تحويلات مرورية في الجيزة، فيتو

شهد الطريق الإقليمي اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي زحاما مروريا كبيرا بعد انقلاب سيارة نقل محملة بمواد زيوت إثر اصطدامها بسيارة نقل أخرى.

وأجرى رجال إدارة مرور الجيزة  تحويلات مرورية لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها  وتواصل العمل على سحب السيارة ورفع آثار الحادث ومسح الطريق من الزيوت عبر معدات وادوات الجهات المحلية بالمحافظة.

وتحفظت قوات البحث الجنائي بالمديرية على قائدي  السيارتين للتحقيق معهما بشأن الأسباب التي دفعت لوقوع الحادث  والاطلاع على أوراق وترخيص المركبتين وجمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات الحادث.

وتقوم قوات المباحث بالتعاون مع إدارة المرور لتحويل قائدي المركبات للكشف الطبى لتحليل المخدرات لهما. 

تلقت غرف عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بين سيارتين نقل باتجاه طريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى محل الحادث، وتبين غلقه في الاتجاهين.

ويعمل رجال المرور على إزالة السيارتين المنكوبتين من أعلى الطريق الإقليمي، وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

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الطريق الاقليمى سيارة نقل ادارة مرور الجيزة طريق اسكندرية الصحراوى

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