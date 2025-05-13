الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

إخلاء سبيل نجل خالد النبوي في اتهامه بدهس نجل موظف

نور خالد النبوي،
نور خالد النبوي، فيتو

أخلت قوات مباحث مركز شرطة كرداسة سبيل الفنان نور النبوي، المتهم في واقعة دهس موظف بشركة الكهرباء أعلى محور 26 يوليو، عقب صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في الواقعة.

 

وطلبت النيابة من المباحث العامة تكثيف جهودها في جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث للوقوف علي ملابساتها.

 

نور النبوي يدهس محصلًا والأخير يتهمه بمحضر رسمي

وكان موظف بإحدى شركات الكهرباء حرر محضرًا رسميًّا ضد الفنان نور النبوي، بمركز شرطة كرداسة يفيد بتعرضه لإصابات بكسر في الساق اليسرى، إثر اصطدام سيارة نجل الفنان به أثناء سيره بالطريق مستقلًّا دراجته النارية على طريق مصر– الإسكندرية، حيث فوجئ بسيارة ملاكي تصطدم به أسفل محور 26 يوليو بدائرة المركز.

وأضاف الموظف أن نجل الفنان قام بنقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، وبعد الاطمئنان عليه، تركه في المستشفى 3 أيام دون أن يسأل عليه.


وتلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة المقدم محمد سعودي، يفيد بتلقيه البلاغ السابق من موظف شركة الكهرباء ضد نجل فنان مشهور وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابساتها.


وتباشر أجهزة الأمن التحقيق في الواقعة، حيث تم الاستماع إلى أقوال الشهود في محيط الحادث، ويعمل رجال المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من الموقع للوقوف على ملابسات الواقعة بدقة وتحديد المسؤوليات القانونية.

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مباحث الجيزة نور النبوي بشركة الكهرباء محور 26 يوليو

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