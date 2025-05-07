أخبار الفن اليوم.. كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة ادعاءات إحدى السيدات بشأن ميراث والده.. تامر حسني يجهز مفاجأة لجمهور بحفله المقبل.. ومحمد رمضان يطرح "سهران على النيل"

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو الجاري، العديد من الأحداث والاخبار المهمة والتي جاء أبرزها كالتالي:

كشف كريم محمود عبد العزيز حقيقة ادعاءات إحدى السيدات خلال الفترة الماضية بشأن ميراث والده الراحل محمود عبد العزيز، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وعدم السماح بالتجاوز مرة أخرى.

ونشر كريم محمود عبدالعزيز عبر صفحته الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات إنستجرام قائلًا: “في الآونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء على والدنا الراحل رحمه الله، وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوي قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها”.

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه والتي تأتي بعنوان “سهران على النيل”، وذلك على موقع يوتيوب.

أغنية سهران على النيل لمحمد رمضان من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى الديزل.

يستعد النجم تامر حسني ، لإحياء حفل غنائي، 23 مايو الجاري، حيث من المتوقع أن يشهد حضورا كبيرا، خاصة أنها تحمل مفاجآت من نجم الجيل للمرة الأولى.

ويقدم تامر حسني خلال حفله المقبل أغنية من أغانيه الشهيرة وسيقدمها بطريقة الراب، وترك حرية الاختيار للجمهور ما بين أغنيتين وهما “أنا ولا عارف” و"يا بنت الأيه".

أطلق المطرب خالد عصام أولى أغنيات ألبومه الجديد "زمن"، والتي تجمعه لأول مرة مع الفنان حمزة نمرة والرابر زياد ظاظا في تريو غنائي جديد.

ويعد تريو "زمن" الأغنية الرئيسية في ألبوم خالد عصام الجديد، الذي يضم عشر أغنيات تحاكي رؤيته الفنية من حيث تأليفه وتلحينه جميع أغنياته وتوزيعه معظمها، وتجسد تجارب شخصية حقيقية مر بها، ويأخذ خلالها المستمعين في رحلة شعورية مضطربة بين الاكتئاب والفراق والتأقلم وحب الحياة.

كشف الفنان محمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس”، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” عن تعرض والدته لأزمة صحية أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

ونشر محمد أسامة صورة من داخل غرفة العناية المركزة وكتب عليها قائلا: “ادعوا لأمي تقوم بالسلامة”، وسط تفاعل كبير من متابعيه بالدعاء لوالدته.

أسدل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الستار على فعاليات دورته التاسعة، اليوم الأربعاء، بإعلان لجان تحكيم المهرجان عن القائمة الكاملة للأفلام الفائزة بجوائز هذا العام، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم عرض برومو لأبرز الفعاليات واستعراض الأفلام الفائزة بالدورة التاسعة.

وقالت الإعلامية رباب الشريف التي قدمت حفل الختام إن المهرجان قدم لأول مرة فعاليات في الشارع ومكتبة مصر العامة، ووجهت الشكر لكل المؤسسات والجهات والهيئات الداعمة للمهرجان.

يتعرض صناع فيلم شمس الزناتي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام لأزمات عديدة في الوقت الحالي، وخاصة بعد تم اتخاذ قرار باستئناف التصوير نهاية شهر مايو الجاري.

وعلمت فيتو من أحد المقربين من أسرة العمل أن المخرج عمرو سلامة، حتى الآن لم يعاين أماكن التصوير المقرر أن يستأنف فيها التصوير، مع وجود بعض الخلافات في وجهات النظر بينه وبين أحد أبطال العمل.

على الرغم من عرضه قبل 22 عاما بمختلف دور العرض السينمائي ووسائل البث الرقمي إلا أن ما زال عشاق فيلم “سهر الليالي” ينتظرون عرضه بدور السينما.

إذ رفعت سينما زاوية اليوم الأربعاء التي قررت عرض الفيلم بشاشات السينما من جديد شعار “كامل العدد” معلنةً عن شراء جميع تذاكر السينما اليوم لمشاهدة الفيلم.

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