حالات سقوط الحضانة عن الأم و4 إجراءات لرفع الدعوى

ترصد فيتو لقرائها، حالات إسقاط حضانة الزوجة للاطفال ومن يحق لهم حضانة الاولاد بعد سقوطها عن الام وخطوات رفع دعوى الحضانة، في التقرير التالي..



خطوات رفع دعوى الحضانة

- تبدأ دعوى الحضانة بتقديم الزوجة (أو الشخص الذي يطلب الحضانة) دعوى في محكمة الأسرة المختصة.

-تقديم المستندات المطلوبة:

يجب على مقدم الدعوى تقديم المستندات اللازمة، مثل

عقد الزواج

شهادة الطلاق (إذا كانت الحالة متعلقة بالطلاق) وشهادات الميلاد للأطفال.



-بعد تقديم الدعوى يتم تحديد جلسة للمحكمة حيث يتم استدعاء الأطراف المعنية للاستماع إلى أقوالهم ويمكن للأطراف تقديم أدلة لدعم مطالباتهم بالحضانة.

-بعد سماع الأطراف المعنية، تصدر المحكمة قرارًا بشأن الحضانة، تأخذ فيه مصلحة الطفل في المقام الأول.

حالات إسقاط حضانة الزوجة للاطفال

-عند امتناع الأم عن تنفيذ قرار الرؤية والاستضافة الذي شرعه القانون للأب دون إبداء عذر مقبول فإنه يحق للأب أن يطلب نقل الحضانة حفاظًا على صحة الطفل النفسية

-زواج الأم من أجنبي عن المحضون وثبت أنه سبب له في ضرر نفسي فيتم نقل الحضانة إلى الجدة من ناحية الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي "زوج آخر دون جد الطفل الشرعي".

-يستطيع الزوج إسقاط الحضانة عن الأم إذا ثبت عدم أمانتها لرعاية الطفل، أو كانت غير متفرغة لرعاية الطفل، أو تعرض الطفل لخطر صحي أو نفسي نتيجة الإهمال. أثناء رعايتها له.

-يحق للزوج أيضا المطالبة بضم الحضانة إذا سبق الحكم عليها في أحد الجرائم الواقعة على العرض، أو ثبت أن عملها يخالف الدين أو القانون كالأعمال المنافية للآداب العامة

- نصت المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م، على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم

-تحل في حضانه الاطفال من أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، حيث أنه إذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.

أبرز شروط الشخص الحاضن لحماية الصغير

- أن يكون الحاضن شخص بالغ

- عاقل

- مشهود له بالأمانة

-يستطيع تحمل المسؤولية وتربية ورعاية الصغير وتنشئته.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.