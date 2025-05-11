وفاء عامر عن لقائها بتامر حسني: من أجمل اللقاءات المحفورة في الذاكرة (فيديو)

أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها الكبيرة بلقاء النجم تامر حسني، حيث شاركت مقطع فيديو يجمعها به عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، وعلّقت عليه قائلة: "من أجمل اللقاءات اللي هتفضل محفورة في الذاكرة.. النجم تامر حسني مثال حقيقي للفنان الإنسان".

ويأتي هذا اللقاء في ظل التحضيرات الجارية للنجم تامر حسني، استعدادًا لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 23 مايو الجاري، والمتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا.

ويُرتقب أن يقدم حسني مفاجآت فنية خلال الحفل، من أبرزها تقديمه لإحدى أشهر أغانيه بأسلوب "الراب"، حيث ترك للجمهور حرية اختيار الأغنية ما بين "أنا ولا عارف" و"يا بنت الأيه".

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