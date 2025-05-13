أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة محترقة داخل عشة مهجورة

نجح رجال المباحث بالجيزة في كشف غموض العثور على جثة محترقة بإحدى العشش في أرض زراعية مهجورة.

تبين قيام عامل بقتل زميله داخل إحدى العشش وإحراق جثته بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، كنهاية لعلاقة غير مشروعة.

الواقعة كشفت غموضها قوات مباحث الجيزة عقب عثورها على جثة لشخص مذبوح ومتفحم داخل إحدى العشش بدائرة المركز.

وبجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة ومناقشة أسرة المجني عليه بعدما نجحت قوات المباحث في كشف هويته، أكدت زوجته أن القتيل كان على علاقة شاذة مع عامل زميله بأحد المصانع، وأنها اكتشفتها على هاتفه، وخافت أن تصارحه وتنصحه حتى لا يتعدى عليها بالضرب، وأضافت أنها حررت محضرا بتغيبه لأيام عن المنزل.

فيديوهات خارجة

تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة خوفا من افتضاح أمره بعدما هدده المجني عليه بإرسال فيديوهات تحوي مشاهد خارجة تجمعهما معا.

وأضاف أن ذلك حدث عندما طلب من المجني عليه قطع هذه العلاقة فهدده بفضح أمره، ثم نشبت مشادة بينهم تطورت لمشاجرة انتهت بقيامه بذبح المجني عليه وإحراق جثته داخل العشة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة متفحمة داخل عشة بأرض زراعية مجهولة، وبعرضها على الزوجة أكدت أنها جثة زوجها.

كشفت تحريات رجال المباحث أن المجنى عليه كان على علاقة غير مشروعة بزميله، والتقط له فيديوهات، وهدده بها فاستدرجه المتهم إلى عشة داخل أرض زراعية وذبحه وأشعل النار في جثته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.